Прокуратура требует отремонтировать автополив в Динопарке

Система автоматического полива в парке долгое время не работает, а чинить ее без судебного принуждения горхоз не собирается.

Проверку исполнения требований федерального законодательства при содержании и благоустройстве Рыбацкого сквера на ул.Павла Корчагина (Динопарк), провела прокуратура Гагаринского района Севастополя. Установлено, что имеющаяся система автоматического полива длительное время не работает, а ремонт, замену, либо демонтаж ее неисправных элементов ГБУ «Парки и скверы», отвечающее за Динопарк, не производит. Полив растений проводится вручную.

«Непринятие достаточных мер по благоустройству сквера приводит к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду», — считают в прокуратуре. Поэтому в суд было направлено исковое заявление о возложении на ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» обязанности восстановить систему автоматического полива в Динопарке, на департамент городского хозяйства — профинансировать эти работы.

Прокурор Гагаринского района просит суд заставить ГБУ «Парки и скверы» принять систему автополива на баланс после ремонта и в дальнейшем ее содержать.

Иск прокурора находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя, сообщили в надзорном ведомстве.