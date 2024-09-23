Проезд в общественном транспорте подорожает до 30 и 35 рублей

Подорожание проезда в Севастополе объявлено на 1 октября, сообщил и.о. губернатора Павел Иено.

Стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой ЕГКС составит 30 рублей вместо прежних 24. При оплате наличными проезд обойдется в 35 рублей вместо прежних 30.

При оплате банковской картой стоимость проезда не изменится — с нее спишут 30 рублей.

Льготники продолжат ездить бесплатно, город и далее будет оплачивать их проезд транспортным предприятиям из бюджета. Речь идет о примерно 40% всего пассажиропотока.

Объявив об увеличении тарифов, П.Иено напомнил, что с 1 января 2024 года правительство города сравняло стоимость поездок в городских и в пригородных маршрутах. Он также отметил, что в последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Севастополя повышали в январе 2023 года.

Грядущее повышение замгубернатора назвал вынужденным и связал с увеличением стоимости топлива и запасных частей.