Получили награды XI Всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и изобретатели»

В Москве в рамках Всероссийского фестиваля ВОИР «Наука и изобретения для жизни» состоялась XI Всероссийская ежегодная конференция «Юные техники и изобретатели». В столицу приехали более тысячи юных изобретателей и исследователей в возрасте от 7 до 19 лет и их наставников — представители 80 регионов страны со своими инновационными разработками и идеями. Были представлены более тысячи проектов из разных сфер: экономика, промышленность, социальная сфера, медицина, сухопутная и морская логистика, робототехника, дополненная реальность и искусственный интеллект, –— которыми уже заинтересовались как представители органов государственной власти, так и крупнейшие отраслевые корпорации.

В общей сложности призерами и победителями XI Всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и изобретатели», которая проходит в рамках фестиваля ВОИР, стали более ста человек в различных номинациях, сообщила пресс-служба Государственной Думы РФ.

Гран-при конференции получили Даниэль Болиев и Якуб Аккизов из Кабардино-Балкарии за работу над проектом «Мониторинг ледового покрова и дистанционное зондирование температурного режима вулкана Эльбрус». В номинации «Космос» победила 16-летняя Алиса Белоусова (Томская область). Она создала макет системы развертывания спутников «Космическая катапульта». В номинации «Промышленные технологии и ИИ» победу одержал Владимир Карпичев (Иркутская область) с разработкой по улучшению системы прогнозирования лесных пожаров в России с применением технологий искусственного интеллекта.

Учащийся Малой академии наук Севастополя Владимир Сенчук получил награду в номинации «Промышленная робототехника». Он представил на конкурс проект «Разработка модели телеуправляемого необитаемого подводного аппарата». В.Сенчук обучается в Малой академии наук в кружке «Подводная робототехника».

Призером в номинации «Медицина» стал Данила Баздырев с проектом «Система мониторинга состояния здоровья пациента», в номинации «Морская робототехника» — Дмитрий Наконечный с проектом «Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов».

Всероссийский фестиваль «Наука и изобретения для жизни» проводится при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках объявленного указом Президента Десятилетия науки и технологий. Организатор фестиваля — Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов — общественная организация, деятельность которой направлена на развитие потенциала российского изобретательства, помощь по внедрению новых технологий и разработок, защиту интересов и прав изобретателей и рационализаторов в России и за рубежом, а также популяризацию изобретательской деятельности. Сегодня ВОИР представлен в 75 регионах и объединяет научно-технологический и кадровый потенциал, всех, кто занимается разработкой и внедрением новых технологий, изобретательской и рационализаторской деятельностью.