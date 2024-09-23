Озеленяли объект с помощью нелегальных мигрантов

В Севастополе оперативники пресекли деятельность преступной группы, участники которой обвиняются в организации незаконной миграции.

По версии полиции, гражданин Беларуси и россиянин — житель Москвы, организовали канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.

Установлено, что 34-летний руководитель проекта по озеленению одного из севастопольских городских объектов и 32-летний прораб, опасаясь не уложиться в сроки контракта, решили привлечь в проект дополнительную рабочую силу. С 2023 по 2024 год они нашли прибывших на территорию России нелегальных мигрантов из Среднеазиатской республики. Зная о незаконности их нахождения на территории страны и отсутствии патентов для трудовой деятельности, работодатели взяли их на работу и поселили на территории стройгородка.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников, а также выявили на стройке иностранцев, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

За «организацию незаконной миграции» работодателям грозит лишение свободы на срок до семи лет. Прорабу — гражданину Беларуси удалось скрылся. Полиция устанавливает его местонахождение.

Иностранные работники по решению суда признаны виновными в нарушении режима пребывания в РФ и выдворены с территории страны в принудительном порядке с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.