Обвинения Украины в адрес РФ по нарушению Конвенции по морскому праву беспочвенны

Обвинения в адрес России о якобы имеющем место нарушении прав Украины в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе беспочвенны и безнадежны. Об этом заявил на слушаниях в Гааге глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Украина инициировала данный спор с РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву 16 сентября 2016 года, сообщает ТАСС. Для проведения разбирательства был создан международный трибунал при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы континентальный шельф. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона данные обвинения отвергает.

«РФ с большим уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН по морскому праву и придает им большое значение, — подчеркнул Г.Кузьмин. — СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших 10 декабря 1982 года. Россия как правопреемница СССР остается строгим приверженцем Конвенции и ее решительным сторонником на международной арене».

Позиция Украины — политические лозунги

Обвинения России по Крымскому мосту полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву, считает дипломат.

«Как и в Международном суде ООН, обвинения Украины в этом арбитраже являются несерьезными и представляют собой не более чем еще один пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в чисто политических целях, — подчеркнул Г.Кузьмин. — Большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву».

По его словам, необходимость строительства моста была вызвана украинской политикой, направленной на то, чтобы заморить голодом население Крыма.

«Украина также явно преувеличивает якобы негативные последствия строительства моста для судоходства в проливе, — заметил дипломат. — Строительство моста было крупным инфраструктурным проектом, основанным на обширных исследованиях, включая несколько возможных вариантов проектирования и оценку любого возможного воздействия на окружающую среду».

Россия считает слабой правовую базу Украины по делу о правах в Азовском, Черном морях и Керченском проливе, заявил на слушании Г.Кузьмин.

По его словам, во вступительной речи украинского представителя на начавшихся в понедельник, 23 сентября, слушаниях по существу дела в основном звучали политические лозунги. «Он практически не касался юридической стороны вопроса, — заметил Г.Кузьмин. — Это говорит о том, что правовая база у них слабая».

Сам дипломат предпочел значительную часть выступления посвятить именно юридическим вопросам, статусу Крыма, статусу Керченского пролива, обстоятельствам строительства моста и его функционирования.

«Ожидаем, что трибунал вынесет взвешенное, адекватное решение в нашу пользу», — добавил он.

Слушания продлятся по 5 октября и, по словам дипломата, предусматривают не только выступление членов делегаций, но и специалистов и экспертов по археологии, культурному наследию, инженерным наукам. Окончательное решение по делу посол ожидает не ранее конца этого года.