Новым руководителем Роспотребнадзора назначен чиновник из Джанкоя

Денис Смирнов назначен новым руководителем Роспотребнадзора в Севастополе, сообщил 23 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, прежний руководитель Анна Николаевна Мелюх вернулась работать, а Денис Смирнов прибыл из Джанкоя.

– Прошу любить и жаловать. Познакомились, обсудили рабочий процесс руководителя нашего Роспотребнадзора. Прошу взаимодействовать, – приветствовал нового назначенца М.Развожаев.