Назначили нового руководителя ДИЗО

После увольнения прежнего руководителя Тимура Кулиева, Г.Попова была представлена в качестве и.о.директора ДИЗО. Теперь приставку «и.о.» из ее должности убрали.

— Галина Сергеевна у нас теперь полноценный директор департамента. Назначена на эту должность без приставки «и.о.», до недавнего времени первым заместителем работала, — сказал М.Развожаев.