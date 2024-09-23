Назначили нового руководителя ДИЗО
Новым директором департамента имущественных и земельных отношений назначена Галина Попова, сообщил 23 сентября на заседании правительства губернатор Михаил Развожаева.
После увольнения прежнего руководителя Тимура Кулиева, Г.Попова была представлена в качестве и.о.директора ДИЗО. Теперь приставку «и.о.» из ее должности убрали.
— Галина Сергеевна у нас теперь полноценный директор департамента. Назначена на эту должность без приставки «и.о.», до недавнего времени первым заместителем работала, — сказал М.Развожаев.