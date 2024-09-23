Грейдируют дороги к СНТ

В Республике Крым выполняются работы по грейдированию подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ).

Протяженность запланированных работ около 300 км по всей Республике Крым, уже выполнено более 25 км, сообщили в Крымавтодоре.

В настоящее время грейдирование выполняют в Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Сакском, Симферопольском районе. Работы также ведутся на территориях городов: Евпатория, Красноперекопск, Саки, Судак, Феодосия.

Грейдирование позволит сделать подъезд более безопасным и удобным, особенно в условиях осенне-зимнего сезона. Подобные работы являются важной частью программы развития инфраструктуры и направлены на улучшение качества жизни жителей СНТ. Также грейдирование поможет устранить неровности, обеспечив проезд личным транспортным средствам и спецтехники, включая скорую помощь и пожарную службу.

По словам директора ГУП РК «Крымавтодор» Максима Демина, в некоторых районах применяют особый метод, который позволит улучшить качество покрытия: «Сейчас предприятие выполняет работы с применением метода холодной органоминеральной смеси в Сакском районе, а к концу месяца планируем приступить к ремонту порядка 30 км дорог в Джанкойском районе».

Он пообещал, что на следующий год объемы ремонта дорог в СНТ будут увеличены.