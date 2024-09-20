Зовут рисовать в Херсонесе осень

«Арт-осень в Херсонесе», – так называется фестиваль, который традиционно пройдет в Херсонесе в эти выходные.

Фестиваль откроется в полдень в Византийском дворике. Для всех, кто решит провести этот теплый осенний день в Херсонесе предлагают научиться чему-нибудь полезному на мастер-классах, послушать популярные и авторские мелодии в исполнении музыканта Максима Петрова, испытать себя в знании истории, участвуя в викторине, где можно рассчитывать на призы, а также творчески пообщаться с Севастопольским художником Сергеем Берловым.

Осталось разве что рассказать, что и когда будет. Итак, мастер-классы с 12.00 до 15.00, встреча с художником – в 12.15, концерт – с 12.45 до 14.00, викторина – с 13.30 до 14.00.

Организаторы фестиваля обещают, что будет интересно.