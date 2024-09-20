Заездной карман делают по решению суда

Прокуратура Ленинского района проверила, как ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» законодательства о безопасности дорожного движения. Оказалось, что вопреки требованиям государственного стандарта по обустройству автодорог общего пользования учреждением не принимались меры по оборудованию остановочного комплекса на остановке общественного транспорта в районе дома № 2-а по ул.Генерала Хрюкина.

Прокурор района направил в суд иск к ГКУ с требованием оборудовать остановочную и посадочную площадки, автопавильон, заездной карман, тротуар и пешеходные дорожки, а Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — профинансировать эти мероприятия.

Иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен. Уже ведутся работы по обустройству остановочного комплекса, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.