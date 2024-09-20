В Севастополе образованы четыре благочинческих округа

Такое решение должно активизировать церковно-приходскую жизнь.

О разделении Севастопольского благочиния на четыре отдельных сообщается на официальном сайте Крымской митрополии.

«Решением Епархиального совета и указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (№115 от 12.09.2024) в целях активизации церковно-приходской жизни и пастырского окормления верующих было образовано шесть новых благочиннических церковных округа в Симферопольской и Крымской епархии путем выделения из состава Севастопольского благочиния и Кировско-Белогорского», — говорится в сообщении на сайте.

Указом правящего архиерея Севастопольское благочиние разделено на четыре церковных округа с утверждением священнослужителей в должности благочинного:

— Центральное благочиние в административных границах Ленинского района (благочинный — протоиерей Сергий Халюта);

— Херсонесское благочиние в административных границах Гагаринского района (благочинный — протоиерей Стефан Сломчинский);

— Северное благочиние в административных границах Нахимовского района (благочинный — протоиерей Борис Кравец);

— Балаклавское благочиние в административных границах Балаклавского района (благочинный — протоиерей Михаил Викторов).