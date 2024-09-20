В Севастополе гастролирует Коляда-театр

Спектакли этого коллектива из Екатеринбурга театралы считают настоящим событием, а возможность попасть на их спектакли, — редкой удачей.

— Да, да, в Севастополь приехал творческий коллектив неистовой энергетики, частный авторский театр, основателем которого и одновременно директором является Николай Коляда. Он еще и драматург, режиссер, постановщик. Являясь счастливым человеком, этот человек уже 23 года извлекает из себя эту энергию счастья, чтобы дарить ее зрителям, — рассказала «Севастопольской газете» художественный руководитель Севастопольского театра юного зрителя Людмила Оршанская.

Итак, с 20 сентября в СевТЮЗе начинаются 11-дневные гастроли, которые продлятся до 30 сентября включительно. Накануне сам Н.Коляда рассказал о театре и о себе. В рамках гастролей будет показан 21 спектакль, включая детские. Всего же в афише театра — примерно 90 постановок. Первый гастрольный показ — спектакль «Оптимистическая трагедия» по незаслуженно забытой, но великой пьесе.

— Я специально придумал начать с «Оптимистической трагедии». Думаю, это лучший спектакль, который я вообще сделал в жизни. Знаю, что когда — то эта постановка была и в афише театра Черноморского флота, и с него началась история этого театра. Спектакль, правда, очень хороший, в нем занята вся труппа, — анонсировал директор театра.

Он также рассказал, что каждый раз перед спектаклем выходит к публике, обращается к залу, вспоминая о силе людей, о ком идет речь в «Оптимистической трагедии».

В гастрольной афише также «Тарас Бульба», «Сорочинская ярмарка», «Вишневый сад», «Бесприданница», «Маскарад», «Ба», «Стеклянный зверинец», и еще авторские спектакли самого Н.Коляды: «Баба-Шанель», «Курица», «Дыроватый камень», «Зеленый палец», «Раскольников».

Большинство детских спектаклей, которые будут играть ежедневно, а то и дважды в день, тоже авторские: «Кот в сапогах», «Маша и медведь», «Мартышка и гусь», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Морозко».

— Мы привезли самые лучшие свои спектакли: веселые и грустные. Декорации приехали на двух машинах, актерский состав — 42 человека. Ехали долго: долетели до Минеральных вод, потом 18 часов добирались до Симферополя, после еще два часа до Севастополя. – продолжил Н.Коляда, после чего перешел к комплиментарной части.

— Мы уже несколько часов ходим по Севастополю. У вас город, конечно, – сказка! Какие же вы счастливые, что тут живете!».

Самого режиссера связывает с Севастополем интересная история первой встречи: в 1989 году, когда он только начал писать пьесы, тогдашний главный режиссер театра Луначарского Владимир Петров заметил молодого драматурга, предложив приехать на неделю поработать в Севастополь. Просто так, без далеко идущих планов.

— Я тогда ходил в его театр — спектакли были один другого прекрасней. Это был блистательный коллектив! — вспомнил Н.Коляда.

Дружба с В.Петровым после этого продолжилась, но каких-либо контактов с севастопольским театром не возникло, разве что во флотском театре спустя годы поставили его «Бабу Шанель».

Еще позже, в июне 2024 года, театр из Екатеринбурга принял участие в детском театральном фестивале «Сказочное королевство» по приглашению Севастопольского театра юного зрителя. Тогда и договорились о нынешних гастролях.

На вопрос, боялись ли ехать в Севастополь, ответил по-театральному образно: «Я сейчас ставлю «Вий» по Гоголю, инсценировку написал сам, артистам на каждой репетиции говорю только одно: «Вот отчего Хома Брут умер? Потому что побоялся. Первую ночь выстоял, молился, вторую ночь выстоял, молился. А третью побоялся и помер. Бояться ничего не надо!». Рассказывает, что из-за сложности обстановки гастрольная афиша не только не поменялась, но даже добавили еще два спектакля.

По словам Н.Коляды, театр зарабатывает средства самостоятельно. В иные дни играют на двух сценах, утром и вечером. Бывает, по 6-7 спектаклей в день, не считая выездных.

— Поскольку мы переживаем за каждую копеечку, откликаемся на любое приглашение, хоть в детский садик едем, хоть на ярмарку. Многие пьесы пишу сам, чтобы не платить авторские. Все наши детские спектакли имеют продолжительность до одного часа, чтобы постоянно держать внимание малышей, которых мы также вовлекаем в действие. Мое мнение, детские спектакли должны быть похожи на игру взрослых с детьми, с пониманием, что театр – это веселье и радость, – сказал Н.Коляда.

В завершении беседы он все же признался, что, несмотря на самодостаточность коллектива, именно на нынешнюю поездку губернатор Свердловской области выделил 5 млн рублей.

— Всех приглашаю! Правда, вам понравится! — улыбнулся он.