Уничтожать беспилотники морякам поможет «Нарвал»

Усовершенствованные боевые модули «Нарвал» смонтированы на военные катера в Севастополе. Новое вооружение поможет морякам-черноморцам в борьбе с воздушными и морскими беспилотниками.

В Севастополе силами специалистов завода «НПО Электромашина», входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод», смонтированы на военные катера боевые перспективные модули «Нарвал» и успешно прошли приемочные испытания, сообщила пресс-служба концерна в своем Телеграм-канале.

Перспективный модуль был разработан по новым техническим требованиям. От базового образца он отличается большим набором функций и улучшенными характеристиками: применен модернизированный прицел с новыми матрицами с более высоким разрешением, усовершенствован блок управления и вычислительный модуль. Кроме того, сам корпус стал более защищенным.

Боевые модули были изготовлены по госконтракту в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке «Электромашины», а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории.