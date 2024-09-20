Тушили пожар на улице Павла Корчагина

Сообщение о дыме из окон жилого дома поступило 20 сентября в 13 часов 12 минут. Изначально речь шла о том, что огонь охватил 4 балкона с третьего по пятый этажи. Для тушения к месту происшествия прибыли пожарные, которые развернули средства тушения. В то же время проводилась эвакуация жильцов из соседних квартир.

Двое человек спасены с помощью спасательных устройств защиты органов дыхания и зрения, сообщили в МЧС.

Позже на сайте была опубликована уточненная информация, согласно которой в результате пожара пострадали 7 балконов, огнем частично были затронуты четыре квартиры.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарные также отчитались о том, что пожар локализован, открытое горение устранено.