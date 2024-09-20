Трехтомник о Черноморском Подплаве победил в конкурсе «Книжный Крым»

Книга ветерана-подводника Владимира Бойко победила на II Республиканском конкурсе «Книжный Крым» в номинации «Знай и помни».

Лауреатов определяли в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым на заседании организационного комитета конкурса из 38 заявок от восьми издательств и типографий Крыма и трех издательств из Севастополя. При оценке конкурсных работ учитывалось качество издательского и полиграфического исполнения, соответствие теме номинации, художественная ценность, оригинальность и ряд других критериев.

Церемония награждения победителей и лауреатов II Республиканского конкурса «Книжный Крым» прошла 17 сентября в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им.И.Франко.

В номинации «Знай и помни» лауреатом конкурса стал ветеран-подводник ВМФ РФ Владимир Бойко, автор вышедшего в свет трехтомника «Черноморский Подплав 1907-2023».

Организационный комитет конкурса высоко оценил качество подготовки и исполнения трехтомника, разнообразие форматов, дизайнов, иллюстраций, материалов. Отмечена важность издания для культурного и исторического наследия полуострова,.

Лауреатом конкурса также стало издательство при ФБГНУ «Институт природно-технических систем», выпустившее трехтомник «Черноморский Подплав» в свет.