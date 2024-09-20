Пенсионное удостоверение можно получить

Пластиковое удостоверение, подтверждающее, что вы — пенсионер, выдают в отделениях Социального фонда России.

Пенсионерам в некоторых случаях для подтверждения своих прав на льготы необходимо иметь пенсионное свидетельство. Местный социальный проездной за территорией региона не даст вам скидку на проезд в пригородной электричке, на посещение выставок, парковых, музейных, археологических комплексов, концертов.

Оформить свидетельство может каждый пенсионер, независимо от времени выхода на пенсию. Для этого следует обратиться в клиентскую службу СФР, где вы зарегистрированы, лично.

Для получения свидетельства, заявитель должен предоставить: заявление по установленной форме — выдается в отделении; паспорт или иной удостоверяющий личность документ; одну фотографию размером 21×30 мм (цветную или черно-белую); необходимо знать свой номер СНИЛС.

За прием, рассмотрение документов и выдачу свидетельства плата не взимается. Пластиковая карта оформляется непосредственно при заявителе в течение нескольких минут.

Свидетельство пенсионера содержит фотографию, ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде страховой пенсии и сроке, на которой она назначена. Размер пенсии и место жительства в документе не указывается.

Получить данную услугу в МФЦ у севастопольских пенсионеров не получится, хотя на сайте СФР говорится, что это возможно.

Как оказалось, такие пластиковые удостоверения выдают в Севастополе с января 2021 года.