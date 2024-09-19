Выясняют обстоятельства столкновения мотоцикла, пожарной машины и троллейбуса

По предварительным данным Госавтоинспекции, около 15.15 в районе дома №23 на регулируемом перекрестке произошло столкновение служебного автомобиля МЧС КамАЗ под управлением 42-летнего водителя, который двигался с отступлением от ПДД РФ с включенными звуковыми спецсигналами и маячками синего цвета с мотоциклом Suzuki. 31-летний мотоциклист проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора по своей полосе движения.

После столкновения мотоцикл отбросило на троллейбус, двигавшийся во встречном направлении по своей полосе.

Травмированный мотоциклист доставлен в Первую горбольницу.