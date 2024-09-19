Выбрали заместителей председателя заксобрания, руководителей комиссии и комитетов

На первом заседании Законодательного собрания III созыва 19 сентября депутаты избрали заместителей председателя и руководителей профильных комиссий и комитетов.

Заместителями чуть ранее вновь избранного председателя Владимира Немцева стали депутат от ЛДПР Илья Журавлев, депутат от КПРФ Василий Пархоменко и депутат от партии «Единая Россия» Василий Зубенко.

Комитеты и комиссии заксобрания стали называться несколько иначе, но их также осталось семь, как и в предыдущем созыве.

Постоянный комитет по городской инфраструктуре возглавил Павел Харламов.

Постоянный комитет по законодательству и поддержке участников СВО — Роман Кулаков.

Постоянный комитет по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи — Александр Кулагин.

Постоянный комитет по образованию, науке, культуре, спорту и молодежной политике — Алексей Ярусов.

Постоянный комитет по экономике и инвестициям — Сергей Колбин.

Постоянный комитет по градостроительству — Константин Пирогов.

Постоянную комиссию по бюджету снова возглавил Вячеслав Аксенов.

Должности председателя заксобрания, трех его заместителей и руководителей комитетов и комиссий — оплачиваемые. Остальные 13 депутатов выполняют свои обязанности бесплатно.

Законодательное собрание Севастополя состоит из 24 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Восемь из них избираются по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам. По итогам выборов 2024 года, «Единая Россия» получила 20 из 24 мандатов, партия «Новые люди» — два, ЛДПР и КПРФ — по одному. При этом в парламенте прошлого созыва были представители шести партий и один самовыдвиженец.