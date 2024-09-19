Севастопольцев зовут прибраться на Максимовой даче

Призыв принять участие в субботнике прозвучал от ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства». Жителей Севастополя призывают в субботу, 21 сентября, посетить с этими благими намерениями природный заповедник Максимова дача.

«Убрать мусор — не стыдно, стыдно — не убрать», — с таким девизом обращаются сотрудники госпредприятия к жителям города.

Местом встречи активистов-общественников и просто неравнодушных людей определили территорию у известных всем прудов. Мотивация — провести выходной на природе и заодно внести свой посильный вклад в благоустройство городской территории.

Участникам субботника обещают выдать весь необходимый для уборки инвентарь.

Время сбора участников субботника — 11.00.