Сенатором от Законодательного собрания Севастополя избрали Ларису Мельник

На первом заседании Законодательного собрания Севастополя III созыва 19 сентября депутаты единогласно отдали свои голоса за представительство в Совете Федерации РФ Ларисе Мельник.

Л.Мельник является главой региональной отделения ОНФ в Севастополе, и по словам председателя заксобрания Владимира Немцева, многое сделала для города на этом посту.

— Я даю слово, что приложу все усилия и старания, весь свой опыт и знания на благо нашего великого города, нашего Законодательного собрания, всех жителей Севастополя, нашей великой страны, — обратилась к новоизбранным депутатам Л.Мельник.

Созданная специальная счетная комиссия в составе трех депутатов констатировала избрание тайным голосованием кандидатуры Л.Мельник всем депутатским составом в количестве 23 голоса.

После чего депутаты освободили новоизбранного сенатора от депутатского мандата заксобрания Севастополя.

Это уже третий сенатор от законодательной власти Севастополя. Первым была избрана в 2014 году Ольга Тимофеева, вторым — в 2019-м — Сергей Колбин.

Исполнительную власть города в Совфеде сейчас представляет Екатерина Алтабаева.