Семьи будут сохранять высокой госпошлиной на развод

С 1 января 2025 года при расторжении брака каждому из супругов придется заплатить по пять тысяч вместо 650 рублей.

Со следующего года повышаются размеры госпошлин, в том числе за услуги органов загса, в социальных сетях напомнило Севастопольское управление записи актов гражданского состояния: «Размер госпошлин увеличен в связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ)».

Так с 1 января 2025 года за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств, как при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, так и в судебном порядке, вместо 650 рублей придется заплатить пять тысяч с каждого из супругов.

За государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене имени, вместо 1600 рублей — пять тысяч рублей.

За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, вместо 650 рублей — 700 рублей.

За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния вместо 350 рублей — 500 рублей.

За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов вместо 200 рублей — 350 рублей.