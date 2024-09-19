Проблемные дома ЖСК «Жилком» обещают достроить в этом году

Стройка на пр.Победы, 29А, начатая в 2013 году, близка к завершению. Есть новый подрядчик и финансирование.

Представители прокуратуры и правительства Севастополя встретились с пайщиками жилищно-строительного кооператива «Жилком» и обсудили график и сроки достройки многоквартирных домов на проспекте Победы, 29А.

Строительство ЖСК началось в 2013 году. Были привлечены денежные средства 113 граждан. Свои обязательства перед пайщиками застройщик не исполнил и был объявлен судом банкротом. Дома ЖСК в эксплуатацию не введены.

Для завершения работ и восстановление прав пайщиков прокуратура и городские власти предприняли ряд мер, в результате которых были выполнены проектно-изыскательские работы по данным домам. В конце прошлого года между департаментом капстроительства и ППК «Фонд развития территорий» заключено допсоглашение о завершении строительства домов. Для этого фонд выделил 274 млн рублей: первая очередь строительства — 139 млн рублей, вторая — 135 млн.

В июле на достройку объекта определили подрядчика — ООО «Деметра» и выплатили аванс в 158,4 млн рублей. Достроить дома обещают к концу 2024 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя. Объект находится в высокой степени строительной готовности, производится замена фасада и демонтажные работы.