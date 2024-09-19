Председателем Законодательного собрания переизбрали Владимира Немцева
На первом пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя 19 сентября его председателем опять избрали Владимира Немцева.
По традиции вести первое заседание нового, уже третьего созыва поручили самому старшему и опытному депутату — Василию Пархоменко. По регламенту он предложил вновь избранным депутатам представить свои кандидатуры на должность председателя. Кроме В.Немцева, иных предложений не поступило.
Приглашенный на трибуну сам В.Немцев обратился к депутатам, заявив, что за время его первой каденции заксобрание стало органом власти, действующим в единстве с городским правительством и обществом.
— Нам удалось создать и сохранить единую команду Севастополя, сохранить важное для города единство и сплоченность, — сказал В.Немцев.
Он также отметил, что считает главной задачей нового состава заксобрания и далее совершенствовать региональное законодательство, социальные гарантии и социальные выплаты жителям Севастополя, и в первую очередь, участникам СВО. Депутатам предстоит серьезная работа по подготовке бюджета 2025 и бюджета 2026 и 2027 годов.
— Мы также будем работать в тесном взаимодействии с правительством Севастополя для того, чтобы давать ответы на вызовы времени и запросы избирателей. Я обязуюсь работать так, чтобы Законодательное собрание третьего созыва стало эффективным и точно работающим механизмом, — сказал В.Немцев.
Все 24 депутата проголосовали «за».