Председателем Законодательного собрания переизбрали Владимира Немцева

По традиции вести первое заседание нового, уже третьего созыва поручили самому старшему и опытному депутату — Василию Пархоменко. По регламенту он предложил вновь избранным депутатам представить свои кандидатуры на должность председателя. Кроме В.Немцева, иных предложений не поступило.

Приглашенный на трибуну сам В.Немцев обратился к депутатам, заявив, что за время его первой каденции заксобрание стало органом власти, действующим в единстве с городским правительством и обществом.

— Нам удалось создать и сохранить единую команду Севастополя, сохранить важное для города единство и сплоченность, — сказал В.Немцев.

Он также отметил, что считает главной задачей нового состава заксобрания и далее совершенствовать региональное законодательство, социальные гарантии и социальные выплаты жителям Севастополя, и в первую очередь, участникам СВО. Депутатам предстоит серьезная работа по подготовке бюджета 2025 и бюджета 2026 и 2027 годов.

— Мы также будем работать в тесном взаимодействии с правительством Севастополя для того, чтобы давать ответы на вызовы времени и запросы избирателей. Я обязуюсь работать так, чтобы Законодательное собрание третьего созыва стало эффективным и точно работающим механизмом, — сказал В.Немцев.

Все 24 депутата проголосовали «за».