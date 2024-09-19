Полицейский себя взяточником не признал

Прикомандированный на лето в Севастополь участковый вымогал у незаконных торговцев рыбой в Балаклаве деньги за покровительство. Так решил Балаклавский районный суд. Подсудимый с приговором не согласился.

В 2022 году для обеспечения общественного порядка в период летнего туристического сезона участковый уполномоченный полиции одного из субъектов Российской Федерации был направлен в командировку в Севастополь. Следил правоохранитель за порядком на набережной Назукина. В поле его зрения попал незаконный торговец морепродуктами. Полицейский предпочел не составлять на продавца административный протокол, а получать ежемесячно по пять тысяч рублей за покровительство.

Вынужденный согласиться на это предложение торговец передал вымогателю-полицейскому в общей сумме 25 тысяч рублей. Тот не отказался и от взятки самоваром. Уверенный в безнаказанности сотрудник полиции получал деньги и самовар перед самым входом в здание Балаклавского следственного комитета, где и был задержан.

Подсудимый не признал себя виновным, однако собранные по делу доказательства не оставили у суда сомнений в совершении им умышленного особо тяжкого преступления — получении должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение действий и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанные действия и бездействие входят в служебные полномочия должностного лица и, если оно, в силу должностного положения, может способствовать указанным действиям и бездействию, совершенные с вымогательством взятки в значительном размере.

Полицейский приговорен к лишению свободы на 8 лет в колонии строго режима, со штрафом 500 тысяч рублей и лишением на пять лет права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.