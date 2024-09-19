На набережной в Алуште продавали смертельный суррогат

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении восьми уроженцев Азербайджана, подозреваемых в производстве, хранении и сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в мае 2024 года сообщники закупили на одном из рынков Симферополя спиртосодержащую жидкость и организовали в Ялте подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, в которые добавляли различные вкусовые примеси и ароматизаторы. Готовый суррогат разливали в пластиковые бутылки и продавая под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска и УЭБиПК МВД по Республике Крым.

При обысках, проведенных по месту жительства подозреваемых, в подпольном цеху, а также в точках реализации обнаружено и изъято более 500 литров спиртосодержащей продукции, пластиковая тара, приборы для изготовления суррогата, два миллиона рублей — выручка от незаконной реализации спиртного, а также 11 тысяч долларов США. Экспертиза показала, что указанная спиртосодержащая продукция при употреблении может повлечь за собой как причинение тяжкого вреда здоровью, так и наступление смерти.

Во время следственных действий один из организаторов преступной группы попытался сбежать с территории России, но был задержан в аэропорту Москвы перед посадкой на рейс.

В настоящее время от всех подозреваемых получены признательные показания. Продолжаются следственные действия, направленные на установление ролей каждого из фигурантов, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.