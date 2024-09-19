На Ай-Петри продолжают борьбу с нелегальными торговцами

Очередной рейд провели на плато сотрудники департамента муниципального контроля администрации города Ялты совместно с правоохранителями 18 сентября.

У нелегальных предпринимателей был изъят товар, который традиционно привлекает туристов — чурчхела, шерстяные изделия и продукты питания. Всё перемещено на ответственное хранение, составлен админпротокол.

О предыдущем рейде на Ай-Петри департамент муниципального контроля Ялты отчитался 30 августа.