Мэр Ялты ушла, но собирается вернуться

Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий, но заявила о намерении принять участие в новом конкурсе на замещение образовавшейся вакансии.

Она надеется, ее кандидатура будет поддержана ялтинцами.

«Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище», — написала Я.Павленко в своем телеграм-канале.

Она поблагодарила ялтинцев, с которыми сложился конструктивный диалог, депутатский корпус — за поддержку, науку слушать и слышать друг друга, понимать и действовать сообща.

Главы администраций в Крыму избираются в два этапа. Сначала все кандидаты, подавшие документы, представляют в прямом эфире на конкурсе свои программы развития муниципалитетов. Комиссия с учетом онлайн-голосования местных жителей называет двух наиболее успешных претендентов, из которых муниципальные депутаты выбирают главу администрации большинством голосов.

44-летняя Я.Павленко ранее работала директором завода шампанских вин «Новый Свет», была депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым. В 2015 году стала директором винодельческого предприятия «Массандра» и советником главы Республики Крым Сергея Аксенова. 18 ноября 2020 года С.Аксенов предложил Я.Павленко подать документы на конкурс на пост главы городского округа Ялты. Место оказалось вакантным из-за смерти предыдущего руководителя администрации города от коронавируской инфекции. В декабре того же года депутаты Ялтинского городского совета утвердили кандидатуру Я.Павленко в должности мэра.