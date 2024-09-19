Лето официально закончилось

Официальный купальный сезон действовал в городе с 15 июня по 15 сентября. Есть утонувшие, но их в два разе меньше, чем год назад.

В 2024 году на территории Севастополя, в соответствии с постановлением правительства, официально функционировало 27 пляжей. За купальный сезон было зарегистрировано девять происшествий на воде, в 2023 — 20.

«К сожалению, без жертв на водных объектах этим летом не обошлось: девять человек погибло. Это более чем вполовину меньше, чем в прошлом году. Все несчастные случаи были связаны с купанием в неустановленных местах и с нарушением правил безопасности», — озвучил цифры статистики руководитель отделения безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Севастополю Дмитрий Зубарев.

Все утонувшие — взрослые люди, гибели детей удалось не допустить.

Завершение купального сезона не означает, что пляжи посещать нельзя. Однако следует помнить, что до открытия нового сезона дежурство матросов-спасателей, а это нанятый операторами персонал, не из числа сотрудников МЧС России, на пляжах может быть отменено их администрацией. Купальщикам важно понимать, что за свою безопасность они несут ответственность самостоятельно.