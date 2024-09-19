Лариса Мельник: «Очень хочется выполнить все поручения Президента»

Л.Мельник рассказала «Севастопольской газете», как она видит свою работу в статусе сенатора, какие приоритетные цели ставит и появятся ли новые возможности для решения насущных городских проблем.

Самое главное — это не оставаться в стороне, а помогать нашим военнослужащим, находящимся на СВО и отстаивающими право России на независимую мирную жизнь, считает Л.Мельник.

— Всё для победы — это основной наш тезис на ближайшее время! Все для нашей победы! Работу в этом направлении как с членами семей военнослужащих, сражающихся на фронтах специальной военной операции, так и дальнейшую помощь непосредственно бойцам на передовой мы будем продолжать оказывать. Я это совершенно точно знаю. Я этого оставлять не собираюсь. Потому что это очень важно. Жизненно важно! — подчеркнула сенатор.

Социальная сфера — в приоритете

— На повестке дня будут стоять национальные проекты, которые в Севастополе должны быть наконец-то выполнены. Это завершение строительства медицинского и культурного кластеров и, безусловно, очистных сооружений, — обозначила первоочередность задач Л.Мельник.

По ее словам, тему с КОС «Южные» и создание медицинского кластера Общероссийский народный фронт неоднократно поднимал на форумах с Президентом:

— Создание медицинского кластера — это наша инициатива. В 2016 году мы ее высказали на встрече с Президентом и он нас поддержал. Тогда было озвучено, что в Севастополе нужно не перекраивать старые больницы, а строить новый больничный комплекс в соответствии со всеми российскими санпинами.

Еще одной серьезной проблемой остается дефицит койко-мест в больницах и наполняемость лечебных учреждений квалифицированными медицинскими кадрами. Оказалось, что популярное «целевое обучение», на которое из года в год набираются и направляются в медицинские образовательные учреждения группы студентов, не работает. Просто нет законных механизмов обязать выпускников отработать в государственных больницах полученный за городской счет диплом.

— Необходимо совершенствование модели получения высшего и среднего медицинского образования. Возможно, нужно попытаться для бюджетного образования пролоббировать систему закрепления и отработки после получения образования. Если ты учишься бюджетно, будь добр, отработай на благо Родины от трех до пяти лет на определенном месте, — считает Л.Мельник.

В сферу своих первостепенных задач сенатор ставит и школьное образование. По ее мнению, «надо уже как-то решать вопросы с ЕГЭ и ОГЭ».

— Также много работы будет в сфере привлечения инвестиций в город. У нас есть задание, поставленное Президентом, которое мы не можем до сих пор выполнить в полном объеме, а мы должны, — считает Л.Мельник.

По ее словам, Севастополю четко дали понять, что денежный дождь не будет литься из федеральных центров бесконечно, город должен научиться зарабатывать сам. И не только на жилищной застройке. Поэтому есть идеи о создании предприятий, новых рабочих мест. Хотя какие конкретно идеи уже витают в воздухе, Л.Мельник пока решила не разглашать.

Работа на федеральном уровне

— В каком комитете в Совете Федерации вы бы предпочли работать?

— Я буду работать в любом, куда направят. Но, безусловно, у меня есть пожелания. Мне хотелось бы поработать в регламентном или социальном комитетах. Последний мне, конечно, ближе. Если я в него попаду, то социальные вопросы здесь будет возможно, решать проще.

Л.Мельник рассказала, что ее работа на федеральном уровне будет тесно связана с взаимодействием с коллегами из других регионов. По ее словам, надо всегда помнить, что мы граничим с вновь присоединенными территориями. Учитывая территориальную близость, а также историческую схожесть современной истории, нужно тесно работать с этими регионами. Они — наши ближайшие соседи, а до материка — далеко.

— Появится ли у вас теперь больше возможностей, чтобы лоббировать решение каких-то проблем в нашем регионе?

— Это каверзный вопрос. Если мы будем ориентироваться только на наш регион, то это получается какое-то ручное решение проблемы.

— Но вы же наш сенатор, от Севастополя!

— Понятно, но сенатор работает для всей федерации! Мне все-таки кажется, что правильно посмотреть на нашу, региональную, проблему, изучив существует ли такая в других регионах, как она там решается. Может, нет необходимости изменять законы, а надо просто поделиться опытом. Если же мы увидим, что это действительно системная просадка, тогда нужно выступать с законодательной инициативой.

Три недели — в Москве, одна — в Севастополе

Сенатор от регионов по регламенту в течение месяца работает три недели в Совете Федерации в Москве, а еще одна неделя называется «региональной». Это время нужно работать в своем регионе: проводить встречи людьми, помогать решать сложные, жизненно важные проблемы на месте.

Л.Мельник сообщила, что оставлять региональный штаб Народного фронта она не собирается.