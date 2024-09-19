Искали диких животных, а нашли браконьера

Охотник сначала угрожал сотрудникам охотнадзора ружьем, а потом сбежал.

Сотрудники отдела охотничьего надзора Севприроднадзора вышли в рейд для обследования территории обитания диких животных в лесном массиве вблизи села Верхнесадовое и обнаружили незаконное место для кормления животных и вооруженного человека, который планировал там поохотиться. На требование сотрудника Севприроднадзора предъявить документы, мужчина сначала угрожал им охотничьм ружьем, а потом сбежал.

Информация о происшествии была незамедлительно передана в отделение ОМВД России по Нахимовскому району. Полицейские быстро установили нарушителя и изъяли у него ружье, патроны и личные вещи.

Материалы по факту происшествия переданы в правоохранительные органы для привлечения виновного к уголовной и административной ответственности.

Севпироднадзор напоминает, что на территории города Севастополя отсутствуют охотничьи угодья, ведение любительской и спортивной охоты не разрешается.