Инженерные коммуникации будут прокладывать быстрее

Правительство РФ внесло изменения в перечень случаев, при которых для строительства и реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории (ДПТ), сообщила пресс-служба Кабмина.

Так, согласно новым правилам разработка ДПТ не потребуется для коммуникационных коллекторов — подземных сооружений для размещения и обслуживания инженерных сетей и кабелей различного назначения.

«Принятое постановление приведет к сокращению сроков проектирования и строительства коммуникационных коллекторов. Это в свою очередь позволит существенно сократить общие сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, которые теперь будут оперативно обеспечены коммунальной инфраструктурой», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, постановление упрощает проектирование и строительство некоторых линейных объектов в границах промышленной площадки. Среди них воздуховоды аспирационных систем, водопроводы и водоводы, шлампроводы, железнодорожные пути необщего пользования, которые не являются технически сложными и уникальными объектами.

Указанные изменения позволят сократить издержки и затраты бизнеса за счет исключения процедуры по подготовке, утверждению и внесению изменений в документацию по планировке территории.