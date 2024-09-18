Золотые свадьбы будут отмечать в Новом Херсонесе

Отдел загса, который планируется открыть в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в октябре, будет не только оформлять браки, но и проводить торжественные мероприятия в честь супругов, проживших в браке 50 и более лет, сообщили ТАСС в правительстве Севастополя.

Ранее сообщалось, что на территории Музея христианства, который входит в состав комплекса, планируется открыть отдел загса, где можно будет зарегистрировать бракосочетание. Предполагается, что церемонии будут проводиться в зале, который посвящен истории святого князя Владимира и византийской царевны Анны — история их свадьбы и любви напрямую связана с историей крещения Руси.

«Основные услуги, которые будет оказывать ГБУ «ЗАГС Новый Херсонес»: торжественная церемония заключения брака, торжественное чествование юбиляров семейной жизни», — говорится в ответе правительства города на запрос ТАСС.

Отмечается, что в торжественной обстановке будут поздравлять супругов, «проживших в зарегистрированном браке 50, 55, 60 и более лет». Также планируются мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и повышение социального престижа семьи. Какие именно, в правительстве не уточнили.

Отдел загса должен начать работу в октябре. Всего до конца года в нем планируется провести около 100 торжественных мероприятий, в 2025 году — не менее 700 торжественных мероприятий.

В тесноте, но не в обиде

Возможной датой начала регистрации браков в Новом Херсонесе может стать 14 октября, сообщила начальник Управления ЗАГС Севастополя Ирина Жарикова.

В этот день православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы — по народным традициям именно с него начинался сезон зимних свадеб.

Помещение, выделенное для загса, не вполне устраивает его сотрудников. «Мы хотели бы, чтобы нам дали другое — в этом нам тесновато. Но начать, возможно, придется и в этом», — рассказала И.Жарикова.

Заявление о регистрации брака в Новом Херсонесе принимают загсы Ленинского или Гагаринского районов Севастополя лично или через портал «Госуслуги». Прописка лиц, желающих вступить в брак именно на территории музейно-храмового комплекса, значения иметь не будет. При этом регистрация возможна не ранее, чем через месяц, и не позднее, чем через год со дня подачи заявления.

Анна Византийская была сестрой императора Василия II. Она была отдана в жены Владимиру, который перед этим совершил поход в Крым, держал в осаде и в итоге взял принадлежащий Византии город Корсунь (так в то время назывался Херсонес Таврический). При этом одновременно с женитьбой Владимир принял христианство, отказавшись от языческих традиций, в том числе многоженства. Впоследствии он сделал христианство государственной религией на Руси.

Открывшийся в конце июля «Новый Херсонес» включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию. По данным фонда «Моя история», который курировал создание парка, общая площадь всей территории историко-археологического парка — 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса — 144 тыс. кв. м, а площадь художественных фасадов 70 тысяч кв.м. Площадь благоустройства территории — 170 тысяч кв.м.