С зацеперами на железной дороге будет бороться искусственный интеллект

«Российские железные дороги» намерены использовать комбинацию математических алгоритмов для борьбы с любителями прокатиться не в поезде, а на нем.

В рамках развития беспилотного ведения поездов специалисты разработали системы, определяющие потенциальных зацеперов и девиантное поведение пассажиров на платформах, сообщила пресс-служба департамента информатизации РЖД.

Проект по выявлению зацеперов — это комплекс систем, который позволяет осуществлять беспилотное ведение состава, обеспечивает безопасность, диагностику путей и поездов.

«Нет никаких сомнений, что искусственный интеллект (ИИ) без труда определит лишний объект (зацепера) на поезде и передаст сигнал службе безопасности. В объективе камеры есть 3D-объект, который алгоритмы ИИ определяют, как поезд, и если на нем резко возникнет движущийся объект неопределенной формы, то с вероятностью 99% это будет зацепер», — утверждают специалисты. Хотя окончательное решение о необходимости принятия мер, по их мнению, все еще останется за оператором системы.

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. Зацепинг — крайне опасный способ передвижения. Нередко он становится причиной несчастных случаев.