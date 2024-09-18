Рассчитают возможности портов Крыма

Ранее сообщалось, что для снижения финансовой нагрузки в федеральную собственность передали имущество Керченского и Феодосийского торговых портов, Керченской паромной переправы, Севастопольского морского порта. В начале этого года полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщал, что до 2026 года включительно на строительство объектов портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе будет направлено более 900 млн рублей.

«Сейчас мы делаем моделирование по каждому порту, кто, что, чего, какие грузы, то есть идет распределение грузовой базы. А после этого мы уже будем говорить, какой порт будет чем заниматься», — ответил А.Тарасенко на вопрос о том, какое развитие планируется для портов Крыма и Севастополя. в кулуарах IV форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Порты регионов способны принимать различные типы судов и обеспечить перевалку разноплановых грузов, однако они не загружены на полную мощность из-за введенных рядом стран санкций в отношении предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров. Например, объем перевалки грузов Севморпорта буквально за несколько лет сократился в десятки раз: с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года. Однако, несмотря на санкции, власти Крыма и Севастополя пытаются выстраивать взаимоотношения с зарубежными партнерами, привлекая, в том числе, поставщиков, которые пользуются морским транспортом — и уже есть успешные примеры поставок, но пока они разовые. Кроме того, именно через порты полуострова следуют многие грузы для регионов Новороссии и из них.

Форум ШОС

В IV форуме глав регионов государств — членов ШОС, который проходит в Омске с 17 по 19 сентября, принимают участие около 500 человек. На мероприятие приехали делегации из 14 российских регионов и 11 зарубежных стран.