Почетный севастополец Антон Шкаплеров стал депутатом Мосгордумы

На свой странице Вконтакте он написал: «В голосовании приняли участие более трех миллионов москвичей, что составило около 40% явки избирателей! Выборы прошли прозрачно и без сколь либо значимых нарушений. А значит с абсолютно легитимными итогами. Интересно, что почти 2,7 миллиона жителей Москвы отдали свой голос онлайн, что показывает очень высокий уровень цифровизации столицы».

Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Севастополя, кандидат технических наук, полковник ВВС Антон Шкаплеров родился 20 февраля 1972 года в Севастополе. В 1997 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. В. Жуковского, по специальности – испытание летательных аппаратов. А.Шкаплеров совершил четыре космических полета. Трижды выходил в открытый космос.

В марте 2023 года он завершил деятельность в отряде космонавтов госкорпорации «Роскосмос», но продолжает работу в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им.Гагарина на должности заместителя начальника Первого управления по отбору и подготовке космонавтов к лётным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов.

В Мосгордуме «Единая Россия», а А.Шкаплеров состоит в этой партии, получила 38 мест из 45. В новом парламенте Москвы три вновь избранных депутата имеют звание Героя Российской Федерации, а еще три — победители и призеры Олимпийских игр.

Средний возраст депутата Мосгордумы восьмого созыва — 50 лет. Самому молодому депутату — 31 год, самому старшему — 73 года.

Трехдневное голосование на выборах депутатов Московской городской думы восьмого созыва проходило с 6 по 8 сентября. По результатам выборов «Единая Россия» получила в столичном парламенте 38 мандатов, КПРФ — три мандата, самовыдвиженцы — два мандата, «Новые люди» — один мандат, «Справедливая Россия — За правду» — один мандат. Участвовавшие в избирательной кампании партия «Коммунисты России», ЛДПР и РЭП «Зеленые» мандатов не получили.