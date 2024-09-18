Особенности в сфере земельных отношений в Крыму хотят пока сохранить

Госдума одобрила на пленарном заседании в первом чтении проект федерального конституционного закона о продлении срока действия полномочий властей Крыма и Севастополя по регулированию особенностей имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости до 1 января 2030 года (сейчас — до 1 января 2025 года).

Согласно законопроекту, до 2030 года особенности регулирования имущественных и земельных отношений, кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимость могут быть установлены нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя при согласовании с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Авторы инициативы пояснили, что продление срока необходимо для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, в том числе путем предоставления им в собственность бесплатных земельных участков.

«В настоящее время в очереди на получение в собственность бесплатного земельного участка состоят 9 912 участников специальной военной операции и членов их семей, предоставлено в собственность бесплатно 826 земельных участков», — цитирует пояснительную записку к проекту ТАСС.

Учитывая количество граждан, уже состоящих в очереди, и их увеличение по мере продолжения проведения СВО работа в указанном направлении будет продолжена в течение длительного времени, считают депутаты.

Также, отмечается в документе, до 1 января 2030 года на территории Крыма и Севастополя особенности отношений в рамках выявления и сноса незаконных капитальных объектов могут устанавливаться нормативными правовыми актами этих субъектов РФ по согласованию с профильным федеральным ведомством. В пояснительной записке уточняется, что необходимость продления срока обусловлена важностью оптимизации работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в данном направлении, выработки единого механизма по сносу либо приведению в соответствие с действующим законодательством незаконных капитальных объектов.

«По состоянию на 29 января 2024 года выявлены 136 объектов незавершенного строительства. Из них построено с нарушением градостроительного законодательства и подлежит сносу около 80 объектов капитального строительства. Аналогичная работа запланирована в 2024 году на территории всех муниципальных образований Республики Крым», — уточнили авторы законопроекта.

Кабмин против

Правительство РФ ранее дало отрицательный отзыв на законопроект. В нем указано, что в законопроекте и материалах к нему отсутствует обоснование необходимости продления срока с точки зрения возможности решения проблем, препятствующих применению положений законодательства Российской Федерации.

«Кроме того, практика интеграции вошедших в состав Российской Федерации в 2022 году новых субъектов Российской Федерации — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области — показала, что такая интеграция может быть успешной и при установлении минимальных особенностей нормативного правового регулирования в отдельных сферах законодательства. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в документе.