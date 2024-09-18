На встрече с участником СВО передали открытки на передовую

Общество «Знание» и Комитет семей воинов Отечества при поддержке департамента внутренней политики, департамента образования и науки Севастополя продолжают серию мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

В школе №18 в рамках проекта «Знание.Герои» прошла встреча с участником спецоперации Константином Самошиным. Ребята внимательно слушали его рассказ о работе десантно-штурмового батальона морской пехоты в Мариуполе и как наши военнослужащие спасали мирных жителей, оказавшихся в зоне активных боевых действий.

Речь шла и о достоверности сведений, опубликованных на различных информационных ресурсах в интернете, и как не стать жертвой манипуляций и негативного воздействия ложной информации.

«Зачастую бывает трудно найти правду, в том числе интернет переполнен недостоверными данными, многие публикуют информацию исключительно ради привлечения внимания и просмотров, — подчеркнул К.Самошин. — Необходимо проверять факты, авторство, а также рекомендую сопоставлять различные точки зрения, что поможет вам сформировать свое мнения, основанное на реальных данных, в том числе касающихся спецоперации».

На встречу пятиклассники подготовили открытки с поддержкой бойцам на фронте, выразив свою благодарность и признательность за их мужество и самоотверженность. Каждый ученик вложил в свои слова искренние пожелания и добрые мысли.

«Пятиклассники с нетерпением ждут момента, когда их послания дойдут до солдат, чтобы они знали, что в них верят, ждут и на них надеются», — пресс-служба департамента образования приводит слова участницы встречи — директора филиала Общества «Знание» в регионе Анны Глуховой.

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее. Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, выдающиеся ученые, государственные деятели и лидеры мнений. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.