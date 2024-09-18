Ласпинскую эстакаду обещают отремонтировать к 1 ноября

По его информации, в настоящее время уже завершено укрепление опор во внешней части эстакады. Как сообщается, сейчас на объекте работают 30 дорожников и 10 единиц техники.

«Ведем работы по восстановлению бетонных конструкций противокамневой галереи. Восстанавливаем колонны, выполняем реставрацию потолков. Так как объект 1972 года, все было в довольно-таки плачевном состоянии, все нужно восстанавливать. Также ведем работы на крыше, потому что было много протечек, все было в плохом состоянии. Кровлю мы снимали практически всю, убрали щебень, асфальт, сейчас заливаем новый слой бетона, наверх будем укладывать два слоя изоляции», — рассказал прораб ООО «КУБ» Михаил Шкабаро.

Всего в галерее 26 колонн, строители каждую выкапывают до основания, после чего зачищают, усиливают, дополнительно гидролизолируют.

В июне, когда начался ремонт эстакады, дорожники оставили для проезда лишь одну полосу. Это создало немалые проблемы для движения автотранспорта по Ялтинской дороге. Введение реверсивного движения также не решило проблемы в разгар курортного сезона. Поэтому работы решили перенести на осень.

Напомним, что объект ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В середине лета сроком сдачи объекта называли конец ноября.