Девушка оказалась парнем-вымогателем

Полицейские задержали в Адыгее подозреваемого в вымогательстве денежных средств за нераспространение интимных фотографий, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Установлено, что в приложении для знакомств молодой человек нашел симпатичную девушку. После недолгой, но откровенной переписки в соцсетях, они обменялись фотографиями интимного характера и договорились о встрече. Однако новая знакомая пригрозила разослать друзьям молодого человека полученные фотографии, если он не переведет ей 10 тысяч рублей. Аферистка даже отправила двоим пользователям указанные фото, и испуганный потерпевший перевел по указанным реквизитам деньги и обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОБК УМВД России по Севастополю установили, что вымогателем является вовсе не девушка, а 21-летний молодой человек, проживающий в Республике Адыгея. Для задержания сотрудники полиции Севастополя выехали в командировку на материк.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что при помощи такой схемы решил подзаработать. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.