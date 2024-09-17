В Ялте выпало 28 мм осадков

Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, на улице Садовой сошел сель, на дорогу нанесло камни. Такая же ситуация и на пересечении улиц Сеченова и Достоевского. Сейчас в этих районах работают коммунальщики. Из подземного перехода на овощном рынке вода оперативно откачана. Большая лужа образовалась вчера на Кирова в районе института «Магарач», но после прочистки ливневки вода быстро ушла. Ливневку службы чистят регулярно, но при сильном дожде и ветре она моментально забивается – потоки воды несут листву и ветки.

«В целом серьезных повреждений непогода не принесла, но работа есть и она продолжается», — подытожила мэр.

По данным крымских синоптиков, в ближайшие два дня — 17-18 сентября погоду в на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14...19°; днем 21...26°, в горах 15...20°.