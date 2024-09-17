В Белогорском районе построят объект размещения ТКО

Банк России зарегистрировал облигацию Российского экологического оператора (РЭО) для финансирования создания в Крыму объекта размещения отходов. Ее разместят по закрытой подписке, а от размещения предполагается привлечь около 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

«Банк России зарегистрировал выпуск облигаций РЭО. Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование современного объекта размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Крыму в размере 1,27 млрд рублей. Данный объект станет неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО в регионе и будет принимать «хвосты», не подлежащие переработке, с комплексных объектов в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Благодаря новым объектам республика достигнет показателей по обработке 100% ТКО и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны», — цитирует генерального директора РЭО Дениса Буцаева ТАСС.

Номинальная стоимость облигации серии 13-КИ составляет 1 млрд 271 млн 361 тысяч 606 рубktq. Ей присвоен регистрационный номер 4-11-00009-T. Срок погашения бонда — 31 декабря 2030 года. Предусмотрена амортизация.

Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание объекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,35 млрд рублей. Мощность объекта размещения ТКО составит 600 тысяч тонн в год. Он будет построен в Белогорском районе.