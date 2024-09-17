У Гагаринского муниципалитета новый руководитель

На пост главы района избрана Елена Яковлева. Кресло стало вакантным, так как Алексей Ярусов стал депутатом заксобрания.

На сессии Совета Гагаринского района 16 сентября депутаты единогласно избрали на пост главы МО Е.Яковлеву, ранее занимавшую должность заместителя председателя Совета Гагаринского муниципального округа.

«Благодарю за оказанное доверие. Рада служить на благо жителей района», — написала Е.Яковлева в соцсетях.

10 лет главой Гагаринского района был Алексей Ярусов. Он победил на сентябрьских выборах на одномандатном избирательном округе №3, стал депутатом Законодательного собрания Севастополя, поэтому сложил полномочия муниципального депутата и, соответственно, главы района.

Елене Валериевне Яковлевой 60 лет. Она родилась в Севастополе, окончила среднюю школу №29, Севастопольский приборостроительный институт, работала на радиозаводе им.Калмыкова, в ЧВВМУ им.П.С.Нахимова. В марте 2015 года создала в своем доме товарищество собственников недвижимости «Шелкунова 2». С мая 2016 года — преподаватель регионального отделения Федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Замужем. Имеет трех дочерей.