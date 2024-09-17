Ректором СевГУ снова назначили Владимира Нечаева

Руководителем Севастопольского государственного университета приказом Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова переназначили действующего ректора Владимира Нечаева. Это уже второй период пребывания В.Нечаева в должности руководителя севастопольского вуза, на которую он впервые заступил в 2017 году.

Как сообщается на официальном сайте вуза, в СевГУ за эти годы на треть увеличилось количество студентов, университет начал принимать активное участие в национальных проектах и федеральных программах, в том числе ведет работу в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Еще одним достижением СевГУ считается создание научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех».

В.Нечаев – доктор политических наук, доцент, автор научных и учебно-методических работ, в том числе монографий «Территориальная организация местного самоуправления в современной России: генезис и институциональные эффекты», «Институциональная организация местного самоуправления в постсоветской России: динамика и институциональные эффекты», «Региональный миф в политической культуре современной России».