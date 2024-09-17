Победителям выборов вручили удостоверения депутатов заксобрания

Севастопольская городская избирательная комиссия на своем заседании 16 сентября единогласно постановила зарегистрировать депутатов нового третьего созыва Законодательного Собрания Севастополя в количестве 24 человек и выдать зарегистрированным депутатам удостоверения об избрании.

«10 сентября мы подвели итоги и подписали итоговый протокол. После этого у кандидатов, которые были избраны, была возможность в течение пяти дней представить нам документы о том, что они сложили либо у них отсутствуют полномочия, которые мешают им замещать депутатский мандат. Все такие документы нам были представлены и, соответственно, сегодня, на очередном заседании, Севастопольская городская избирательная комиссия вручила кандидатам удостоверения избранных. Теперь они официально избранные депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва», — прокомментировала вручение удостоверений избранным депутатам председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.

По городскому избирательному округу от партии «Единая Россия» удостоверения об избрании получили Михаил Сухенко, Алексей Жучков, Лариса Мельник, Сергей Лисейцев, Инна Гончарова, Наталья Кирюхина, Константин Пирогов, Андрей Коситченков, Максим Дроздов, Елизавета Цокур, Денис Кондратьев, Вячеслав Камзолов.

От политической партии «Новые люди» — Максим Виноградов и Наталья Крисюк.

От Либерально-демократической партии России (ЛДПР) — Илья Журавлев.

От Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) — Василий Пархоменко.

На восьми одномандатных округах депутатами стали представители партии «Единая Россия»: округ №1 — Павел Харламов, №2 — Василий Зубенко, №3 — Алексей Ярусов, №4 — Владимир Немцев, №5 — Роман Кулаков, №6 — Вячеслав Аксенов, №7 — Сергей Колбин, №8 — Александр Кулагин.