Обсудят, как сохранять и продвигать русский язык

IV Форум русского языка и культуры «Великое русское слово» проходит на базе Севастопольского государственного университета. В этом году он посвящен 225-летию Александра Пушкина.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в первый день в рамках Форума прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Русский язык и культура как основа межнационального диалога». Ученые, преподаватели и студенты обсудили сохранение и развитие русского языка в условиях глобализации. Поделились опытом, представили новые исследования и методики.

«Развитие, сбережение, продвижение русского языка — это стратегическая задача, объединяющая всех, кто проживает в нашей стране», — подчеркнула сенатор Екатерина Алтабаева, традиционно участвующая в форуме.

Форум «Великое русское слово» собрал около пяти тысяч гостей. Это иностранные студенты, обучающиеся в СевГУ из Африки, Центральной Азии и Арабского мира. Участники приехали и из Запорожской области, и Республики Крым. Мероприятие проводится при поддержке департамента внутренней политики и Федерального агентства по делам национальностей.