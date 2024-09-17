Николая Герасима обвиняют в лоббировании собственной фирмы

Бывший глава Качи предстанет перед судом по обвинению в в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Качинского муниципального округа. Установлено, что обвиняемый, состоявший в должности главы, лично и через доверенных лиц вопреки интересам службы управлял деятельностью общества с ограниченной ответственностью, предоставлял фирме льготы, преимущества и покровительство при заключении муниципальных контрактов.

С ноября 2022 по июль 2023 года глава Качинского МО заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей. Полученный от реализации данных контрактов доход фигурант присваивал себе, снимая деньги с корпоративной карты фирмы.

Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в июне текущего года.

Главу Качинского муниципального округа Николая Герасима уволили в связи с утратой доверия в июне 2024 года. Муниципалитет он возглавлял с 2016 года.

В рамках следствия в администрации округа, подконтрольной фирме и по месту жительства фигуранта были проведены обыски с выемкой документации, все необходимые следственные действия, дана правовая оценка кругу доверенных лиц бывшего должностного лица.

В настоящее время дела завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором города Севастополя обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.