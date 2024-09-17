Назначили нового руководителя капстроя
После отставки очередного директора департамента капитального строительства Ивана Погодина, кресло руководителя занял его бывший заместитель Михаил Иванцив.
М.Иванцив уже временно исполнял обязанности главы ведомства после увольнения директора департамента Игоря Ахмедова (в марте 2023) и перед назначения И.Погодина (в октябре 2023). Впрочем, и сейчас он занял должность с приставкой «и.о.».
«Севастопольская газета» уже сообщала об увольнении на прошлой неделе И.Погодина, который, по информации губернатора Михаила Развожаева, переехал в другой регион в связи с личными обстоятельствами. И.Погодин возглавлял ведомство меньше года.