Назначили нового руководителя капстроя

М.Иванцив уже временно исполнял обязанности главы ведомства после увольнения директора департамента Игоря Ахмедова (в марте 2023) и перед назначения И.Погодина (в октябре 2023). Впрочем, и сейчас он занял должность с приставкой «и.о.».

«Севастопольская газета» уже сообщала об увольнении на прошлой неделе И.Погодина, который, по информации губернатора Михаила Развожаева, переехал в другой регион в связи с личными обстоятельствами. И.Погодин возглавлял ведомство меньше года.