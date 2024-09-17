Довыбрали терновских и нахимовских депутатов

В Единый день голосования помимо нового состава Законодательного собрания в двух муниципальных округах Севастополя проходили довыборы депутатов местных советов.

На дополнительных выборах в состав Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №3 избраны три депутата, набравшие наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами число голосов избирателей. Все они — представители партии «Единая Россия»: Оксана Богородская, 52 года (8407 голосов избирателей), Аветик Арутюнян, 46 лет (7270 голосов), Никита Цань, 21 год (7079 голосов).

В местный совет Терновского муниципального округа по двухмандатному избирательному округу №1 избрана единоросс Ирина Зевалич, 56 лет. За нее отдали голоса 150 избирателей.