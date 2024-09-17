Архитектурно-художественный совет хотят оптимизировать

В департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя 11 сентября издан приказ, при помощи которого чиновники могут подстроить под себя состав Архитектурно-художественного совета.

Изменения коснулись нескольких, но ключевых пунктов. Например, в новой редакции говорится, что «численность совета должна быть не меньше 9, но не больше 25 человек, из которых не менее 70% должны составлять специалисты с подтвержденной документально квалификацией».

Еще один пункт касается персонального состава совета, который не является постоянным и может быть изменен по решению его председателя. Основанием для вывода из состава теперь может быть непрерывное пребывание в нем конкретного лица более двух лет.

«При этом, одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное количество раз, но не ранее, чем через шесть месяцев после исключения его из членов совета», — говорится в приказе.

Есть нововведение и по части регулярности проведения заседаний: раньше совет должен был собираться не реже раза в месяц, теперь — раз в два месяца.

Председательствовать на совете должен заместитель губернатора, координирующий работу департамента архитектуры. В идеале, это должен быть главный архитектор Севастополя.

Вопросы и... вопросы

«Севастопольская газета» поинтересовалась мнением о нововведениях у входящих в состав Архитектурно-художественного совета членов Севастопольского союза архитекторов.

По мнению его председателя Сергея Комарова, в формировании совета приоритет должен быть отдан профессиональным архитекторам, а не чиновникам, с учетом того, что именно профессиональные архитекторы могут выдвигать из своей среды наиболее квалифицированных, знающих и опытных специалистов.

Вызвал откровенное непонимание обозначенный в приказе полугодовой срок отстранения действующих членов Архитектурно-художественного совета. Во-первых, это можно воспринимать, как сигнал к отстранению от участия в его работе всех ныне действующих членов. Они там все уже более двух лет...

Отстранение на полгода может означать беспрепятственное принятие чиновниками именно тех решений, несогласие с которыми высказывали севастопольские архитекторы.

Кстати, нет никаких гарантий, что по прошествии полугодового срока отстраненные ранее члены Архитектурно-художественного совета будут возвращены в его состав.

Полностью согласна с С.Комаровым и член Союза архитектор Наталья Безнос.

— Смысл Архсовета в том, чтобы помогать исполнительной власти принимать решения. На мой взгляд, чиновников вообще не должно в Архсовете. Получается, что чиновники, принимая какие-то решения на своих должностях, в потом подкрепляют их своими же советами в Архсовете. Такого быть не должно просто потому что смысл Архсовета полностью пропадает, — объяснила Н.Безнос.

При этом она полностью согласна с требованием 70-процентного профессионального состава совета.

— Не менее 70% должно быть именно архитекторов, не считая архитекторов-чиновников, — поддержал ее в этом С.Комаров.

Неоправданным Н.Безнос считает и двухлетнее ограничение пребывания в совете.

— Например, молодой архитектор, вошедший в совет, за этот срок только-только войдет в курс дела, зачем же его менять?!

— Для корректной связки архитекторов и чиновников городу необходим главный архитектор, который будет слышать обе стороны. Решения Архсовета не должны приниматься, как сейчас, исключительно численным голосованием, — подключилась к обсуждению член Союза архитекторов Севастополя Елена Белоус.

Кроме того, по ее мнению, в составе Архсовета обязательно должен входить человек, который взял бы на себя персональную ответственность. Такого на сегодня нет.

Справка

Архитектурно-художественный совет города Севастополя — постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, созданный в целях реализации единой градостроительной и архитектурно-художественной политики, сохранения и улучшения архитектурно-художественной выразительности облика городской среды, исторически сложившегося архитектурного своеобразия застройки и природного ландшафта, а также повышения качества проектирования в части принятия архитектурных решений. Решения совета носят рекомендательный характер.