За лето прочитали почти 50 тысяч книг

Почти четыре тысячи читателей детских библиотек стали участниками конкурса «Лидер летнего чтения-2024». Они читали книги, принимали участие в различных мероприятиях, записывали видеоотзывы, рисовали иллюстрации к прочитанным книгам. За три летних месяца участники конкурса прочитали более 49 тысяч книг, подготовили более 680 творческих работ, рассказала директор Централизованной библиотечной системы для детей Елена Панченко. В итоге звание Лидеров летнего чтения получили 36 читателей, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В рамках Года семьи в конкурс добавили номинацию «Читающие семьи — будущее страны». Награды достались семьям Звонарь, Мартьяновых, Дорохиных, Стамплевских, Чичаевых и Шойко.